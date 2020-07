Brutto incidente in galleria tra Tusa e Castelbuono

E’ avvenuto nella mattinata di oggi 24 luglio un brutto incidente in una delle gallerie comprese nel tratto autostradale tra gli svincoli Castelbuono-Pollina e Tusa. Il sinistro si è verificato in direzione Palermo e ha visto coinvolta un’autovettura della quale il conducente per cause poco chiare ha perso il controllo, carambolando pericolosamente all’interno della galleria. Fortunatamente sia il conducente che il passeggero che viaggiava con lui sono rimasti illesi.

Sul posto a dare i primi soccorsi i Vigili del Fuoco di Cefalù, la Polizia di Buonfornello e gli operai della manutenzione autostradale, presente anche l’ambulanza del 118 a scopo precauzionale. Il traffico autostradale nel tratto interessato è al momento regolare.