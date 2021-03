Brutto incidente nei pressi del casello di Buonfornello. Auto precipita da un viadotto

Nel pomeriggio di oggi venerdì 5 marzo si è verificato un brutto incidente poco prima del casello autostradale di Buonfornello. La conducente di una Panda che si muoveva in direzione Messina, poco dopo il bivio Messina-Catania, quindi sulla rampa di accesso che conduce al casello, per cause poco chiare ha perso il controllo del mezzo, sfondando il guard rail e precipitando dal viadotto per un’altezza di circa 20 metri.

Alla guida una donna che dopo il volo era cosciente anche se in forte stato di shock, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso in ospedale. Sul posto I Carabinieri, i Vigili del Fuoco, e alcune squadre dell’Anas e di addetti alla manutenzione autostradale.