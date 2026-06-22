Buonfornello, la Polizia Stradale sequestra 12 kg di marijuana nascosti in un doppio fondo: arrestato un 56enne
Nell’ambito dei consueti controlli effettuati dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello, durante il controllo di un veicolo presso la barriera autostradale dei caselli di Buonfornello, ha rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, 12 kg di marijuana occultato all’interno di un veicolo straniero.
Fondamentale l’intuito degli agenti operanti, che ha portato a sottoporre ad ispezione in maniera approfondita l’abitacolo del veicolo, condotto da un uomo di 56 anni, anch’esso di nazionalità straniera che viaggiava con la moglie.
Dopo l’alt intimato al veicolo condotto dall’uomo, gli agenti proprio all’interno dell’abitacolo, oggetto di una minuziosa perquisizione, rinvenivano l’ingente quantitativo di stupefacente, occultato in un vano creato artigianalmente sotto il sedile del conducente, al quale si poteva giungere solo con una procedura particolare: un magnete che passato vicino alla zona del cambio sganciava il sedile dal pavimento.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato sottoposto ad arresto.
Con il sopraggiungere della stagione estiva e quindi la maggiore affluenza di utenze lungo gli itinerari autostradali, la Polizia Stradale intensificherà la sua presenza, realizzando analoghi servizi di controlli mirati.
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