Cage Warriors, Di Gangi trionfa a Manchester e dedica il successo al suo team

Il match tra Jack McLoughlin ed Enrico Di Gangi si è disputato il 22 novembre 2025, all’interno della card di Cage Warriors di Manchester, nella divisione dei pesi gallo e valido per i preliminari. L’incontro si è concluso con la vittoria di Di Gangi al terzo round.

A fine combattimento, il fighter italiano ha affidato ai social un commento a caldo carico di emozioni, dedicando il successo ai suoi allenatori e alla squadra che lo ha accompagnato nella preparazione. Ha rivolto parole sentite a @massimo_mma_roma, ringraziandolo “per esserci sempre” e definendolo “una marcia in più”, e a @omarov_shamil_65, descritto come “perno importantissimo” nella costruzione del team e nel lavoro sulle fasi di lotta.

Di Gangi ha ringraziato inoltre i suoi sponsor @sesto6senso_, @egi_auto, @allegra_barber e @vitosonoooo per aver continuato a supportarlo “anche dopo essere caduti”, e il nutrizionista @dr.valerioanza, spiegando che raggiungere il peso “è stata una passeggiata”.

Il commento si chiude con una frase che riassume il suo atteggiamento dentro e fuori dalla gabbia:

«Non come chi vince sempre, ma come chi non molla mai! The curse is broken, the lucky boy is back!»

I momenti salienti del combattimento sono disponibili nella sezione Media di Sofascore appena caricati sui siti di hosting video come YouTube.