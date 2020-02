Calcio, allegria da Carnevale per la Contea dei Ventimiglia, Quaresima per il Gangi

Sigillo decisamente importante per il Geraci nella corsa al consolidamento del piazzamento play off. La Madrepatria dei Ventimiglia si impone per 2-1 in casa contro l’abbordabile Pro Favara – e complice il passo falso del Parmonval nello scontro diretto contro lo Sporting Vallone – adesso le lunghezze dalla sesta sono diventate cinque.

La Cephaledium versione sopravvivenza invece incassa un 10-1 in casa del Don Carlo Misilmeri.

Risultati:

Geraci – Pro Favara: 2 – 1

Don Carlo Misilmeri – Cephaledium: 10 – 1

Classifica Eccellenza



ln Promozione Gangi ha anticipato la quaresima imponendosi il digiuno dei punti e la penitenza della sconfitta, come quella incassata in casa del Merì per 1-0.

Coin questa classifica e con questo ritmo i play off ormai sembrano lontani.

La vittoria del Merì peraltro dà una scocciatura anche alla classifica della Supergiovane nonostante l’aver conquistato un preziosissimo punto in casa della forte Rocca di Caprileone pareggiando uno pari.

Adesso i cinghiali si trovano in zona play out a pari punti proprio con il Merì.

Risultati:

Merì- Gangi: 1-0

Rocca di Caprileone – Supergiovane: 1-1

Classifica Promozione



(Fonte classifiche: Tuttocampo.it)