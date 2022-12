Calendario eventi gratuiti per le festività natalizie al Museo Civico di Castelbuono

Ascolta l'articolo

In occasione delle festività natalizie il Museo Civico di Castelbuono si prepara ad accogliere turisti e cittadini in visita con attività gratuite per grandi e piccoli tra tanti appuntamenti che prevedono presentazioni al pubblico, laboratori creativi per bambini e ragazzi a cura del Dipartimento Educazione, letture promosse dal Dipartimento Progetti Partecipativi e concerti musicali all’insegna dell’ospitalità.

Ecco tutti gli appuntamenti!

8 dicembre 2022 ore 12.00 | Rosa Mystica

Installazione di Stefania Cordone sulla facciata del Castello dei Ventimiglia

14 dicembre 2022 ore 09.30 | Leggendo Alcesti

IIS Luigi Failla Tedaldi

Lettura di brani tratti da Alcesti, tragedia di Euripide, con gli studenti del Liceo Scientifico di Castelbuono. A cura di Maria Rosa Sossai, Dipartimento Progetti Partecipativi e Clelia Cucco. Evento nell’ambito del progetto Italian Council X

18 dicembre 2022 ore 11.00- 13.00 | Caro amico ti scrivo

Sala del Laboratorio Museo Civico

Partendo dalla visita della mostra La fine del viaggio in mostra al Museo, i ragazzi e le ragazze saranno invitati a scrivere una lettera alle persone ritratte nelle foto. A cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione e Francesco Bellina

20 e 21 dicembre ore 15.30- 17.30 | Collezioni dipinte: La notte di Bazan

Sala del Laboratorio Museo Civico

Laboratorio di pittura e grafica sull’opera presente nella collezione della Pinacoteca del Museo Civico. A cura di Stefania Cordone,

Dipartimento Educazione

22 dicembre 2022 ore 17.00 Leggere Pasolini

Sala del Principe

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, lettura pubblica di alcuni suoi testi poetici con i ragazzi del gruppo teatro e l’artista in residenza artisitca al Museo Civico. A cura dei ragazzi Gruppo Teatro di Stefania Sperandeo e Kirill Medvedev

23 dicembre 2022 ore 19.30 | U Viaggiu dulurusu

Cappella Palatina

Tradizionale novena di Natale itinerante a cura dell’associazione di musica e tradizioni popolari Lorimest di Castelbuono

26 e 28 dicembre ore 10.00- 12.30 | Collezioni dipinte: La maga Circe di Moncada

Sala del Laboratorio Museo Civico

Laboratorio di pittura e grafica sull’opera presente nella collezione della Pinacoteca del Museo Civico. A cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione

27 dicembre 2022 ore 18.00 | Rosaspina

Sala del Principe

Spettacolo musicale dedicato alle donne vittime di violenza, che al contrario della bella addormentata, non si sono mai svegliate dall’incubo della violenza. A cura di Serena Ganci e Gabriele Cicirello

2 gennaio 2023 ore 18.00 | The Bass Quartet

Sala del Principe

Concerto di fine anno con musiche e brani dalla tradizione classica fino al contemporaneo, passando attraverso la musica cinematografica e le musiche tipiche del periodo natalizio. A cura di Moger Arte & Cultura

4 e 5 gennaio ore 10.30- 12.30 | Collezioni dipinte: La Gibellina di Bardi

Sala del Laboratorio Museo Civico

Laboratorio di pittura e grafica sull’opera presente nella collezione della Pinacoteca del Museo Civico. A cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione

07 gennaio 2023 ore 18.00 | Concerto per chitarra elettrica

Sala del Principe

Brani del minimalismo americano Steve Reich, David Lang compositori italiani Tadini, Romitelli ed un brano dedicato a Pasolini. A cura di Luca Nostro e Kirill Medvedev

25 Dicembre solo mattina

10.15-13.45

26 Dicembre

10.15-13.45

15.00-18.30

01 Gennaio solo pomeriggio

15.00-18.30

Il Museo resterà aperto in tutti gli altri giorni – orario continuato – secondo le modalità dell’orario invernale (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 17 con ultimo ingresso 15 min prima dell’orario di chiusura)