Calendario storico artistico 2026: la Pro Loco Castelbuono dedica l’edizione a Paolo Cicero

Come di consueto è in distribuzione il Calendario storico artistico 2026 della Pro Loco Castelbuono APS, proposto in un formato inusuale e pensato per essere trasformato in piccoli quadretti, realizzato su carta Favini Shiro. L’edizione di quest’anno è dedicata al pittore castelbuonese Paolo Cicero (+1932).

Una selezione delle sue opere – il fondo del Museo Civico a lui dedicato conserva oltre 40 lavori tra dipinti e disegni – è stata gentilmente concessa dalla Direzione del Museo, alla quale va espressa la nostra gratitudine. Preziosa, inoltre, la collaborazione della dott.ssa Rossella Barreca.

Il calendario sarà consegnato gratuitamente ai soci della Pro Loco, all’Amministrazione comunale, ai Musei, alle associazioni culturali e ai circoli cittadini. Chiunque potrà inoltre ritirarne una copia, a partire dal 18 dicembre, presso l’infopoint del Parco delle Rimembranze.

Di seguito una sintesi della biografia dell’artista (fonte Museo Civico):

Paolo Cicero, pittore originario di Castelbuono, nasce nel 1885. Ha ritratto volti e paesaggi del Mediterraneo, dalla costa di Cefalù al territorio madonita. Pregevoli i dipinti del Castello, della fontana di piazza Margherita e di San Guglielmo, riportati, fra gli altri, nel calendario: preziose testimonianze di un artista protagonista del suo tempo.

Si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo nel 1913. La sua pittura, legata al naturalismo di fine Ottocento e primo Novecento, intreccia memorie personali e collettive, realismo e immaginazione, restituendo uno sguardo attento alla vita quotidiana e alla verità del paesaggio.

Un sentito ringraziamento va infine agli sponsor che, annualmente, consentono alla Pro Loco di promuovere e valorizzare le tradizioni, l’arte e la cultura di Castelbuono.