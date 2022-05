Cambiamo Castelbuono: Utilizzo e valorizzazione dell’immobile “ex ospedale di Sant’Antonino”

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) –

Utilizzo e valorizzazione dell’immobile “ex ospedale di Sant’Antonino” : uno dei tanti futuri spezzati negli ultimi cinque anni.

La struttura, di proprietà dell’ASP di Palermo, inutilizzata ormai da decenni, versa in condizioni fatiscenti e non potrebbe essere in alcun modo utilizzata nelle attuali condizioni.

31 agosto 2015 : firmata la convenzione tra L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ed il Sindaco Tumminello. con condivisione tra le parti per un progetto che rispettava le finalità socio-sanitarie perseguite fin dall’epoca di costruzione dell’edificio, e delle ingenti opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di cui necessitano i locali.

2015 : Fondazione con il Sud si era resa disponibile a finanziare l’intervento offrendo a Castelbuono somme pari al 90 percento del costo.

Dopo alcuni mesi dall’insediamento dell’attuale amministrazione comunale Fondazione con il Sud ha dovuto prendere atto della diversa volontà dell’amministrazione Cicero.

L’immobile è rimasto inutilizzato ed in condizioni fatiscenti.

Febbraio 2022 : una grande riforma interessa l’assistenza sanitaria territoriale, tramite la creazione di case di comunità e ospedali di comunità. Castelbuono ancora assente e l’immobile rimane inutilizzato ed in condizioni fatiscenti.