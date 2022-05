Campagna di Primavera Telethon. A Castelbuono raccolti euro 4751  

Ascolta l'articolo

… “io per lei” la campagna di primavera raccolta fondi a favore della ricerca scientifica dedicata alla festa della mamma è partita qualche settimana fa con dolcezza … ed ha raggiunto il suo traguardo, posizionandosi sul podio con l’assegno del valore di euro 4751,00 consegnato già a Fondazione Telethon.

Questa primavera, noi volontari Telethon, abbiamo fatto la differenza nella vita di tante mamme … Abbiamo distribuito cuori di biscotto, tra amici, parenti e colleghi, con una risposta di partecipazione concreta.

Ci siamo fatti portavoce di un racconto corale che ha messo al centro le mamme rare e il loro impegno e abbiamo chiesto a tutti i sostenitori, ancora una volta e a gran voce, di perseguire insieme un grande obiettivo comune: supportare la lotta alle malattie genetiche rare.

… “io per lei”è un omaggio di Fondazione Telethon a tutte le donne speciali che si definiscono “rare”, con un figlio con una malattia rara, ma anche a quelle che nate a loro volta con una patologia genetica, rivendicano il diritto di poter un giorno essere madri.

Sono donne che nel silenzio delle lunghe giornate accanto ai propri figli riescono a moltiplicare affetto, energia, disponibilità e che istante dopo istante sono chiamate a reinventarsi, essendo ora assistenti e poi ancora insegnanti o infermieri. La mamme rare hanno bisogno del sostegno di ognuno di noi e di poter contare su una rete di solidarietà fatta di altre donne, altre mamme e non rimanere sole a lottare per il futuro dei loro figli, nati con malattie genetiche rare.

… “io per lei” segna per la comunità castelbuonese, l’inizio di un percorso di iniziative che si snoderanno fino a dicembre, per siglare i 30 anni di Castelbuono a fianco di Fondazione Telethon. Una tappa importante, un‘occasione per fermarsi un momento in più e celebrare insieme questo traguardo e ringraziare chi ha permesso di raggiungerlo e per poi ripartire verso la prossima sfida, con la consapevolezza che il sostegno alla ricerca scientifica è fondamentale.

Un dovere morale che deve coinvolgere tutti, perché se oggi tante persone con una malattia rara e le loro famiglie hanno la possibilità di guardare al futuro con fiducia, è proprio grazie ai progressi che la ricerca scientifica ha compiuto in questi anni.

A nome di Fondazione Telethon che mi pregio di rappresentare e insieme alle amiche preziose che fanno parte attiva della squadra di Telethon, Maria Madonia, Francesca Mazzola e Laura Antista giunge un Grazie di Cuore a tutti i sostenitori a qualsiasi titolo, al nostro Assessore Anna Lisa Cusimano e all’amica Veronica Valdesi per il prezioso contributo.

Comunico come da notizia appena arrivata, che Castelbuono è stato inserito nell’Albo dei Comuni del Cuore, per aver sostenuto la ricerca sulle malattie genetiche rare con diverse iniziative di raccolta fondi.

Castelbuono e Fondazione Telethon: un legame, un’alleanza di grande valore!

La responsabile TELETHON Mariella Pitingaro