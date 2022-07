Ascolta l'articolo

Nell’approssimarsi delle festività in onore di Sant’Anna, il comitato per i festeggiamenti riprende, come di consueto, le attività di organizzazione e di preparazione della festa patronale.

La festa in onore della madre Sant’Anna è sicuramente uno dei momenti in cui, come castelbuonesi, percepiamo di più l’essere parte di una stessa comunità. La comunità di Castelbuono ha, da sempre, vissuto i momenti della festa in maniera molto intensa, con gioia e con fede. Ciò ha fatto sì che la santa Patrona divenisse il maggior simbolo identitario del nostro paese, insieme al castello, acquistato grazie alla generosità dei Castelbuonesi, proprio in nome della pietà e della devozione verso Sant’Anna.

Il comitato, perseguendo gli ideali della coralità e della partecipazione, intende dare la possibilità ai Castelbuonesi, ai devoti e a chiunque voglia spendersi, di dare il proprio contributo per organizzare i festeggiamenti in onore della Patrona Sant’Anna, fornendo un servizio alla cittadinanza, volontario e gratuito.

Per tale motivo, viste le richieste di partecipazione già giunte, a partire da questo anno, annualmente, si promuove una campagna iscrizioni al comitato festeggiamenti Sant’Anna, aperta a tutte e a tutti, senza alcun tipo di limitazione.

Per chi manifesterà la volontà di partecipare alle attività di organizzazione della festa diamo appuntamento a Lunedì 4 Luglio, alle ore 20:00, presso la Badia, in via Roma.

Il comitato per i festeggiamenti