Campo mira alla seconda prova del campionato italiano ACI Karting a Lonato

Vincenzo Campo, talentuoso pilota di kart, punta a replicare il suo successo alla seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting che si terrà a Lonato (BS), dopo aver conquistato un rispettabile quinto posto nella prima prova disputata a Jesolo.

Un dettaglio di questa gara è che si svolgerà di sabato, in serata, trasformandosi in un affascinante evento notturno.

Come di consueto, Campo gareggerà con il team Maccaferri Racing e ha voluto esprimere anticipatamente la sua gratitudine attraverso i canali social. Inizia ringraziando il Comune di Castelbuono per il loro supporto e continua a menzionare Sesto6senso, Giardino di Venere, Antico Baglio, Biscotti Tumminello, Bar Club Rosanero, Cicero&Meli SRL, Prisinzano Arredi Bagno. Inoltre, non può fare a meno di ringraziare Tramuto Auto Palermo per la fornitura di ricambi e il kartodromo Gilles Villeneuve Pergusa per aver messo a disposizione la pista per gli allenamenti.

Questo prezioso sostegno lo accompagnerà anche nella prossima sfida, la gara nazionale tedesca che si svolgerà sulla pista di Oppenrod il 17-18 giugno.