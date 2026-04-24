“Cappuccetto a colori” in scena per Rigenerazioni 2026 – terzo appuntamento

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:30, la rassegna RigenerAzioni 2026 presenta in anteprima assoluta “Cappuccetto a Colori”, nuova produzione per bambini delle OfficineTeatrali quintArmata, che debutta proprio sul palco dell’Ex Chiesa del Monte di Castelbuono.

UNA FIABA REINVENTATA

Nel magico mondo delle Storie è successa una cosa un po’ strana. Al posto della famosa Cappuccetto Rosso, si incontrano e si scontrano Cappuccetto Giallo, Cappuccetto Verde e Cappuccetto Blu. Tutte e tre stanno andando a trovare la nonna, tutte e tre hanno un cestino pieno di cose buone da portarle. E tutte e tre devono stare attente al lupo!

Ma, ed è questa la cosa davvero particolare, ognuna di loro ci porta in un mondo diverso: Cappuccetto Giallo in mezzo alla città, Cappuccetto Verde in campagna e Cappuccetto Blu nel mondo marino. Ognuna si troverà di fronte a pericoli diversi e, soprattutto, di fronte ad un lupo ben lontano da quello tradizionale.

Cappuccetto Giallo, Cappuccetto Verde e Cappuccetto Blu vivranno avventure stupefacenti e si ritroveranno di nuovo insieme solo dopo aver imparato qualcosa di importante e dopo aver superato le proprie paure. Le stesse paure che, aldilà dei colori, in fondo sono sempre le stesse.

“Ed è così, proprio così, nient’altro che così… che la storia di Cappuccetto, di qualunque Cappuccetto, proseguì…”

La celebre fiaba viene così reinventata da Enrica Volponi Spena e Irene Maiullari in una versione che moltiplica le prospettive e i mondi, esplorando attraverso tre diversi colori – e tre diversi ambienti – le paure universali dell’infanzia e il coraggio di affrontarle.

In scena Giorgia Tusa, Irene Maiullari e Sonia D’Amato, guidate dalla regia di Enrica Volponi Spena, con l’assistenza alla regia di Nicolò Pippo La Rosa e le scenografie di Rosalba Corrao, che promettono di trasportare grandi e piccini in un bosco incantato dove ogni colore racconta una emozione, una sfida, una scoperta.