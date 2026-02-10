Carnevale a misura di bambini: alla Sala Magnum Show arriva lo “Speciale Piccoli Chef”

Un pomeriggio all’insegna del gusto e del divertimento dedicato ai più piccoli. Venerdì 13 febbraio 2026, la Sala Magnum Show di Castelbuono ospiterà “Speciale Piccoli Chef – Carnevale”, un appuntamento pensato per unire tradizione, creatività e animazione in occasione delle festività carnascialesche.

Dalle 17.30 alle 19.30, i bambini saranno protagonisti di un laboratorio culinario durante il quale prepareranno le tradizionali chiacchiere di Carnevale, affiancati in un’esperienza che promette risate e coinvolgimento. L’iniziativa punta a valorizzare uno dei dolci simbolo del periodo, trasformando la preparazione in un momento di socialità e gioco.

Il programma prevede animazione, musica, gonfiabili e una merenda per tutti i partecipanti, in un contesto organizzato per garantire due ore di svago e condivisione.