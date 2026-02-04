Carnevale Storico di Castelbuono 2026: riconoscimento dal MiBACT e programma degli eventi

Il Carnevale Storico di Castelbuono torna con l’edizione 2026, che prevede sfilate di carri allegorici, spettacoli di satira popolare e iniziative dedicate ai bambini. Da quest’anno la manifestazione è stata inserita tra i Carnevali Storici d’Italia con riconoscimento ufficiale del MiBACT, che ne attesta la rilevanza storica e culturale.

Riprende anche la collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde: San Mauro parteciperà a una sfilata a Castelbuono e, a sua volta, il Carnevale castelbuonese sarà presente a una loro sfilata di carri, in un programma di scambio tra le due comunità.

Le sfilate dei carri allegorici saranno accompagnate da animazione nel centro storico con artisti di strada, mascotte, majorette e i tamburi dei Cugini La Licata. I gruppi carristi protagonisti saranno I PicciuttAlternativi, I Folgorati e ASD Polisportiva San Mauro.

Tra gli appuntamenti principali resta il Veglione Storico al Cine Teatro Astra, con la partecipazione dei gruppi di satira Comi Veni si Cunta, Sarviett Gnutticati e Quattru da Maiddra. Le serate saranno condotte da Gabriele Perrini e Daniele Abbate, con accompagnamento musicale del gruppo Amici della Musica.

Il programma include anche il Carnevale dei Bambini, previsto in Piazza Margherita. Domenica l’iniziativa sarà curata dall’Associazione 3Emme con sfilate in maschera, giochi e animazione. Lunedì mattina, in collaborazione con le classi dell’Istituto Comprensivo Francesco Minà Palumbo, è prevista un’attività con il Mago Magnum, mascotte, musica e dolciumi.

I biglietti per il Veglione Storico saranno in vendita da sabato 7 febbraio alle ore 16:00 presso il Chiostro di San Francesco. Il costo è di 7 euro per la serata di lunedì e 10 euro per le serate di sabato e martedì. I posti rimanenti saranno disponibili nei giorni successivi anche presso l’Ufficio Turistico di Piazza Margherita.

Programma nel dettaglio

Sabato 14 febbraio

Ore 21:00 – Veglione Storico, Cine Teatro Astra

Con: Comi Veni si Cunta – Sarviett Gnutticati – Quattru da Maiddra

Domenica 15 febbraio

Ore 10:00 – 12:00 – Carnevale dei Bambini

Da Piazza Matteotti a Piazza Margherita (a cura dell’Associazione 3Emme)

Ore 16:00 – Sfilata dei carri allegorici

Da Piazza San Leonardo a Piazza Margherita

Apertura con Majorette e Tamburi dei Cugini Licata – Mascotte Fantasy

Carri: I PicciuttAlternativi – I Folgorati

Lunedì 16 febbraio

Ore 10:00 – Animazione per bambini, Piazza Margherita

“Impariamo il Carnevale” con Mago Magnum, mascotte, musica, zucchero filato e dolcetti

Ore 21:00 – Veglione Serata delle Associazioni, Cine Teatro Astra

Con: Comi Veni si Cunta – Sarviett Gnutticati

Martedì 17 febbraio