Caro energia, l’Unione Madonie chiede un incontro urgente al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Palermo

Petralia Soprana 10 ottobre 2022) – Il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso chiede un incontro urgente al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Palermo per rappresentare la grave situazione che attraversano le Madonie e l’Imerese a causa del caro energia.

A nome di tutti i sindaci del comprensorio e dei Comuni facenti parte dell’area SNAI Madonie, Pietro Macaluso, oltre a rappresentare la situazione di emergenza, chiederà un intervento straordinario al Governo Nazionale per evitare il collasso finanziario dell’intero territorio.

L’azione dell’Unione delle Madonie rafforza quella che stanno mettendo in atto tutti i Consigli Comunali dell’area interna che si stanno mobilitando per chiedere a gran voce un aiuto concreto per le famiglie e le imprese dei loro Comuni.