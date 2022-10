“Cartoni animati”, i dipinti di Domenico Pollara abbelliscono la Casa comunale di Castelbuono | VIDEO

Ascolta l'articolo

In alto il video realizzato dall’artista Domenico Pollara che riguarda le sue ultime realizzazioni presso la Casa comunale di Castelbuono. Un trionfo di colori nelle religioni del mondo impreziosisce le colonne della hall del primo piano. Cartoni animati così ha voluto chiamare le opere lo stesso artista, probabilmente in seguito alla tecnica utilizzata per la realizzazione. La regia del video è di Domenico Pollara, le musiche del M° Giuseppe Aiosi, la voce narrante dell’attore Giuseppe Vignieri.