Case Orippotto, la replica del sindaco Catanzaro: «L’eventuale concessione passerà da un bando pubblico»

Il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, ha risposto ufficialmente alla segnalazione inviata dall’Associazione Valle Giumenta sullo stato di abbandono delle Case Orippotto. Nella nota riportata in calce, il primo cittadino chiarisce che l’eventuale concessione della struttura a soggetti terzi potrà avvenire esclusivamente tramite bando pubblico e ribadisce la volontà dell’Amministrazione comunale di procedere alla riqualificazione dell’intero complesso e dell’area circostante, riconoscendone le potenzialità e l’importanza per il territorio.