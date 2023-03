“Casetta Lassa e Piglia” per la condivisione di libri. Lodevole iniziativa di una cittadina di Castelbuono

La lettura è un piacere che va condiviso ed è così che nasce l’idea di condividere dei libri all’interno di un’accogliente casetta di legno, fatta costruire appositamente per lo scambio dei libri stessi.

Da più di una settimana, in Via Garibaldi, Maria Rosaria Norata ha affisso la casetta sulla porta della propria abitazione e con grande piacere ha potuto notare come lo scambio funziona benissimo.

Sperimentiamo dunque la condivisione “Lassa e piglia”. Maria Rosaria invita tutti a fermarsi, curiosare, scegliere e lasciarsi trasportare dalle parole, storie ed emozioni che solo un libro può fare. Buona lettura a tutti.