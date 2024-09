Un giovane Castelbuonese, Alessandro Capuana, ancora 15 anni da compiere, ha firmato per la società professionistica ACR Messina, proveniente dalla gloriosa Società New Eagles di Capo D’Orlando, del duo Drago-Carcione.

Il Madonita disputerà dunque il campionato Nazionale Under 17 con la compagine del Presidente Sciotto, la cui prima Squadra milita nel Campionato di Lega Pro.

Un grande in bocca al lupo.