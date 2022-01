Castelbuono 103 i positivi nell’ultimo aggiornamento. 16 i negativizzati

(Pagina FB del Comune) – I positivi al tampone molecolare sono attualmente 66, come da comunicazione dell’ASP e/o dai diretti interessati. Si comunica inoltre che altri 37 concittadini sono attualmente positivi ai test rapidi e in attesa del molecolare. Iniziano finalmente ad arrivare le comunicazioni dei negativizzati che sono 16. In questi giorni diversi soggetti hanno fatto il secondo tampone del quale attendiamo gli esiti.

Tutti i soggetti positivi sono stati sottoposti a quarantena e isolamento domiciliare, unitamente ai loro contatti stretti. Considerato che diversi contagi si sono diffusi tra i familiari degli stessi, invitiamo quanti abbiano avuto contatti e relazioni dirette, sociali o lavorative, a prestare la massima attenzione e, possibilmente, sottoporsi a test rapidi. Invitiamo i cittadini ad osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da covid-19, le direttive del Ministero della Salute, le disposizioni dell’ASP e le ordinanze sindacali. Rispettiamo le norme anti contagio da covid-19 e collaboriamo tutti.