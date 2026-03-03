Castelbuono, 20 posti per il Servizio Civile Universale 2026–2027: un’opportunità concreta per i giovani
Il Comune di Castelbuono rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni e annuncia l’attivazione di 20 posti per il Servizio Civile Universale 2026–2027, un’importante occasione di crescita personale, formazione e partecipazione attiva alla vita della comunità.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che desiderano mettersi in gioco, contribuire al bene collettivo e acquisire competenze utili per il proprio percorso umano e professionale.
Scadenza e modalità di presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma online del Servizio Civile Universale, raggiungibile all’indirizzo:
👉 https://domandaonline.serviziocivile.it
Per candidarsi è necessario accedere alla piattaforma DOL tramite:
SPID (livello 2)
Carta di Identità Elettronica (CIE) (livello 2)
Il codice sede del Comune di Castelbuono è 177984.
I progetti attivi a Castelbuono
Sono due i programmi attivati presso il Comune:
Programma “RISCOPRIRE PER VALORIZZARE”
Codice progetto: PTXSU0018925013867NMTX
Settore: tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali
Posti disponibili: 12
Il progetto mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, offrendo ai volontari la possibilità di operare a stretto contatto con la storia, l’arte e le tradizioni del territorio.
Programma “BENESSERE INCLUSIVO: COMUNITÀ SANE, SOCIETÀ GIUSTE”
Codice progetto: PTXSU0018925013860NMTX
Settore: sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
Posti disponibili: 8
Un percorso dedicato all’inclusione sociale e al supporto delle fasce più vulnerabili della comunità, con attività orientate alla promozione del benessere e della partecipazione attiva.
Durata e compenso
Il servizio avrà una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali.
È previsto un assegno mensile pari a 519,47 euro (salvo eventuali adeguamenti ISTAT).
«Il Servizio Civile Universale – sottolinea l’Amministrazione comunale – rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e offrire ai giovani un’esperienza formativa di alto valore civico. Invitiamo tutti gli interessati a cogliere questa opportunità e a diventare parte attiva del futuro di Castelbuono».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti.
Un’occasione importante per crescere, formarsi e contribuire allo sviluppo della comunità castelbuonese.
