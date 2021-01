Castelbuono, 3 positivi al tampone molecolare

[Pagina FB del Comune di Castelbuono] – I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale, sono attualmente 3.

Gli stessi fanno parte di un nucleo familiare, sono rientrati da fuori nelle scorse settimane e hanno seguito correttamente le procedure previste dall’ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2021, sottoponendosi al tampone da covid-19 e collocandosi in quarantena fiduciaria fino all’esito dello stesso.

Il test è risultato positivo e per i concittadini, fortunatamente asintomatici e a cui auguriamo una veloce negativizzazione, è già stato disposto l’isolamento obbligatorio.

I dati sono stati comunicati oggi dall’ASP, e sono stati inviati sia al Comune che alla prefettura per il necessario aggiornamento del report regionale, e alle forze dell’ordine per i relativi controlli.

Invitiamo i cittadini a osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da covid-19 e le direttive del ministero della Salute. Rispettiamo le norme anti-covid e collaboriamo tutti per superare insieme questo difficile momento