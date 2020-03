Castelbuono, 44 persone in autoisolamento, 9 denunciati per non aver rispettato il divieto

La stazione dei carabinieri ha trasmesso alla Procura di termini Imerese informative per 9 persone denunciate a Castelbuono.

In particolare quattro perchè usciti di casa senza giustificato motivo, tre ristoratori/rosticceri per inosservanza del decreto della Presidenza del Consiglio riguardo gli esercizi pubblici, due per essere giunti nel paese dalla zona rossa senza comunicare tale circostanza al Comune, all’azienda sanitaria provinciale né al proprio medico curante, motivo per cui sono stati posti in quarantena domiciliare per due settimane, con divieto di contatti sociali, spostamento e viaggi. Le persone in autoisolamento in totale sarebbero 44. A riportare la notizia Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia.