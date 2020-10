Castelbuono, 67enne condannato per aver chiesto il pizzo a due pastori

Come riporta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia una lettera anonima recapitata a due pastori conteneva il seguente messaggio: «Se volete continuare a lavorare da adesso per il 2019 di a tuo figlio di pagare il pizzo di 500.000 euro messi nella sua buca lettere dove abita in una busta gialla tutto per sabato… se non paga e fa il furbo e non prendiamo i soldi piangerà amaramente».

I destinatari si sono subito rivolti alle forze dell’ordine. Scattata dunque l’indagine con il supporto di sistemi di video sorveglianza, solo l’intuizione del Comandante dei Carabinieri di Castelbuono Ernesto Nese, ben descritta sul Giornale di Sicilia, riesce a far luce sul caso e individuare il 67enne.

L’uomo, ammettendo le sue colpe davanti al Gup del Tribunale di Termini Imerese è stato condannato a 10 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni alle due vittime che si sono costituite parte civile.