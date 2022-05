Castelbuono, a INDIGENA 2022 i The D-Beer la prima conferma in line up

Ascolta l'articolo

Duo castelbuonese elettro-pop che nasce nel 2019 da Serena Leta (ex Azrael’s Progeny, Metrica) e Luca Barreca (ex Sconceria web, Mary Dow Jones e The Magdalene). L’approccio musicale del duo si fonda su una matrice intrigante e avvolgente, che lo fa accostare al mondo del dream pop.

Serena è la voce principale e suona synth e piano; Luca suona la chitarra, il basso e i synth. L’alternanza di voce robotica maschile e femminile contraddistingue il sound del duo: beat elaborati, basso pulsante, arpeggiatori e pad melodici, chitarra che disegna linee leggere e coinvolgenti.

Dopo numerosi live in pub e locali madoniti, nell’aprile 2020 il duo debutta con il singolo Consapevolezza (testo di Sandro Castiglia), accompagnato da un video amatoriale interamente girato nella stanza dove i The D-Beer hanno passato il primo lockdown. Pochi mesi dopo esce il singolo Giulio e Carla che entra in numerose playlist di Spotify di musica indie italiana ed in poche settimane raggiunge i 9000 ascolti.

Ad agosto 2021 esce il loro primo disco “Conspevolezza”, un disco elettro-pop composto da otto tracce interamente scritte, arrangiate e registrate tra marzo 2020 e febbraio 2021 presso il The D-Beer Home studio. Nell’aprile 2021 Il disco esce in anteprima, in formato fisico, come invito del matrimonio di Luca e Serena. L’Artwork è firmato dall’artista Angela Sottile. Tutti i testi e le musiche sono a cura di “The D-Beer”. 8 brani che parlano di contemporaneità e dell’inesorabilità del tempo: disagio sociale e mentale, corruzione, alcolismo e capitalismo.