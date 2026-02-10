Castelbuono a Reggio Emilia per onorare Cristoforo Carabillò e rinnovare il legame della memoria

Il 3 febbraio il Sindaco di Castelbuono ha partecipato a Reggio Emilia alla cerimonia di commemorazione che ogni anno il Comune, l’ANPI e le scuole della città organizzano per ricordare la vile uccisione, da parte dei nazifascisti, di quattro giovani partigiani. Tra loro vi era anche il nostro concittadino Cristoforo Carabillò. Dopo mesi di torture, i quattro furono condotti in una piazza pubblica, assassinati e lasciati sulla neve come monito contro i partigiani e la popolazione reggiana.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato come la partecipazione del nostro Comune alla commemorazione, che ci si augura diventi un appuntamento annuale, rappresenti un debito morale verso la città di Reggio Emilia, l’ANPI e il nostro concittadino Carabillò, soprattutto alla mancata partecipazione degli anni passati.”

Il Sindaco ha inoltre ricordato che, grazie alla ricerca condotta dal giornalista Giuseppe Spallino nel 2024, è stato possibile intitolare a Cristoforo Carabillò il tratto in alto di via Vittorio Emanuele. L’obiettivo è ora quello di dedicare l’intera via alla memoria del giovane ufficiale dell’Esercito che, dopo aver visto gli orrori della guerra voluta dal regime fascista, scelse senza esitazione di unirsi ai partigiani.

Durante il suo intervento a Reggio Emilia, il Sindaco ha sottolineato come il ricordo di quella stagione storica sia oggi più che mai attuale, alla luce dei nuovi conflitti e delle violenze che continuano a consumarsi nel mondo: da Gaza all’Ucraina, dal Sud Sudan alla Nigeria, fino alle tensioni razziali negli Stati Uniti riconducibili alle politiche della presidenza Trump. È emersa con forza l’esigenza di coltivare la memoria delle atrocità generate dalle dittature e da chi ritiene che l’equilibrio mondiale possa essere mantenuto con la forza, anziché attraverso il dialogo, l’integrazione e una cultura di pace.

Il Sindaco ha donato all’ANPI di Reggio Emilia una stampa del nostro Castello, ricordando il ruolo fondamentale dell’associazione nel mantenere viva la memoria delle lotte partigiane. Un’ulteriore stampa è stata consegnata al Sindaco di Reggio Emilia, nella Sala delle Bandiere, ricordando che proprio in quella città nacque il Tricolore e che essa pagò un altissimo tributo di vite umane durante l’occupazione nazifascista.

Nel corso dell’incontro si è anche concordata la possibilità di presentare l’iconografia di Francesco Minà Palumbo all’interno di una nuova struttura culturale dedicata alla biodiversità che sarà prossimamente inaugurata a Reggio Emilia.

È doveroso infine ricordare il contributo dell’ingegnere e professore Sergio Prisinzano, che ha favorito la nostra partecipazione coinvolgendo la sua classe. Il suo intervento, particolarmente toccante, viene allegato insieme ad alcune fotografie della cerimonia.