Castelbuono, trent’anni dalla strage di Capaci. Giornata della Legalità

Come ogni anno, per la giornata della legalità il 23 maggio, l’Amministrazione comunale promuove iniziative e momenti di riflessione per ricordare tutte le vittime della mafia, in occasione della ricorrenza della strage di Capaci, giunta quest’anno al trentesimo anniversario.

Lunedì 23 maggio alle 17.00 partirà dalla casa comunale un corteo con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, delle istituzioni scolastiche e la banda musicale, per raggiungere intorno alle 17.30 il piazzale antistante la cappella della Santa Croce all’incrocio tra via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino, dove si terrà un momento di raccoglimento e di riflessione.

Appare fondamentale riproporre questo importante momento per promuovere sempre di più, soprattutto tra i giovani, la cultura della legalità e della giustizia, nel ricordo di tutte le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro Cosa Nostra e la criminalità organizzata tutta.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’ Amministrazione Comunale