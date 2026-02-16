Castelbuono, acqua marrone scuro dai rubinetti: l’ennesima “anomalia temporanea” che si ripete da anni

Foto del 16 febbraio 2026

Aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua di un marrone molto scuro, quasi fangoso, non è più una sorpresa per i cittadini di Castelbuono. È una scena che si ripete, con inquietante regolarità, ogni volta che le piogge si fanno intense. Nella comunicazione diffusa dal Comune si legge: “Si informa la cittadinanza che, a causa delle piogge torrenziali, l’acqua erogata potrebbe temporaneamente presentarsi torbida. A scopo precauzionale, si consiglia di chiudere l’acqua in entrata ai serbatoi domestici e di utilizzare le proprie riserve d’acqua… L’eventuale anomalia è da considerarsi temporanea.”

Ancora una volta, dunque, si parla di fenomeno temporaneo. Ma qui la temporaneità è diventata ciclica, strutturale, prevedibile. E quando un problema si ripresenta puntualmente da anni, non è più un’anomalia: è un limite del sistema. Chiedere ai cittadini di chiudere l’acqua in entrata e di utilizzare le proprie riserve significa, di fatto, ammettere che l’acqua che scorre in quel momento non è utilizzabile con serenità. È un messaggio pesante, che trasferisce sulle famiglie l’onere di difendersi da un servizio pubblico inefficiente. Non tutti hanno grandi serbatoi, non tutti dispongono di scorte adeguate, non tutte le attività commerciali possono permettersi di fermarsi o di lavorare con riserve limitate.

Il punto centrale, che continua a essere aggirato, riguarda la natura delle sorgenti di approvvigionamento. Gran parte delle fonti che alimentano la rete idrica risultano superficiali o comunque fortemente esposte agli effetti del dilavamento. In caso di piogge torrenziali, il terreno viene trascinato facilmente nei punti di captazione, con conseguente intorbidimento dell’acqua.

Foto del 29 gennaio 2026

Se la vulnerabilità è strutturale, non si può continuare a parlare solo di maltempo. Le piogge non sono un evento straordinario in un territorio montano come quello madonita: sono una variabile ordinaria. È il sistema che deve essere progettato per reggere queste condizioni. Da decenni si assiste allo stesso copione: pioggia intensa, acqua marrone, comunicato rassicurante, promessa di ritorno alla normalità. Nel frattempo, elettrodomestici a rischio, attività produttive in difficoltà, cittadini costretti a comprare acqua in bottiglia o a razionare le scorte. E un danno di immagine enorme per un paese che punta sul turismo, sulla qualità ambientale e sull’eccellenza gastronomica.

Il vero nodo politico e tecnico è uno solo: perché non si è intervenuti in modo definitivo su un sistema idrico evidentemente fragile? Perché non si è investito con decisione nella protezione delle aree di captazione, in sistemi di filtraggio adeguati, in soluzioni strutturali capaci di garantire stabilità anche in presenza di piogge abbondanti? Continuare a definire tutto “temporaneo” rischia di diventare una formula vuota. L’acqua di oggi, marrone molto scuro, racconta una realtà diversa: quella di un problema noto, prevedibile e mai risolto.

E finché non si affronterà con trasparenza la questione delle sorgenti superficiali e della fragilità strutturale dell’approvvigionamento, ogni nuova pioggia riporterà con sé lo stesso scenario. Con una differenza: la pazienza dei cittadini è sempre meno temporanea.