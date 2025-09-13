Castelbuono aderisce a #IOSONOAZZURRO. Oggi inaugurazione della Panchina Azzurra

Il Comune di Castelbuono ha aderito all’iniziativa #IOSONOAZZURRO, promossa da “Io Barcollo ma non MOLLO!”®, che sta portando in tutta la Sicilia un messaggio di consapevolezza, inclusione e solidarietà attraverso l’installazione e la pittura delle Panchine Azzurre.

Castelbuono rappresenta la 13ª tappa del progetto e ha visto ieri pomeriggio il momento di pittura collettiva di una panchina presente in Piazza Parrocchia mentre oggi, 13 settembre, alle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Panchina Azzurra.

Un gesto semplice per dare voce a chi convive ogni giorno con il disturbo dello spettro autistico.

La comunità è invitata a partecipare.