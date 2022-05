Castelbuono, affidati 36 mila euro di consulenza per sostenere la candidatura all’Unesco Creative Cities of Gastronomy

Ascolta l'articolo

Ai 36.600 euro per la prima fase, dovrebbero seguire altri 24.400 euro per la seconda fase, per un totale di 60.000 euro IVA inclusa

L’amministrazione di Castelbuono ha valutato positivamente la possibilità di candidare la nostra città alla Unesco Creative Cities of Gastronomy (lo sono in Italia Bergamo, Alba e Parma) e con determina n. 266 del 2 marzo 2022 ha dato mandato alla società BIA Beni Immateriali e Archivistici di Milano per un l’importo di 36.600 euro IVA inclusa per consulenza finalizzata al supporto della domanda in ragione dell’importanza strategica rivestita dal settore enogastronomico, dalle produzioni agroalimentari di qualità, dalla dieta mediterranea.

Ai suddetti 36.600 euro per la prima fase si aggiungeranno altri 24.400 euro (per un totale di 60.000 euro) per l’eventuale seconda fase da realizzare nell’anno 2023.

La consulenza ha dunque impegnato una cifra considerevole che speriamo porti il dovuto ritorno economico nell’ipotesi che la candidatura dovesse andare a buon fine.

Sotto il documento ufficiale.