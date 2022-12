Castelbuono, aggravamento misura cautelare per per mancata osservanza del divieto di avvicinamento

Ascolta l'articolo

[Esperonews.it] – Applicato un codice rosso a Castelbuono. I carabinieri della stazione di Castelbuono nei giorni scorsi hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, in sostituzione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in atto applicata, della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo classe 1973, soggetto già noto alle forse dell’ordine in quanto pregiudicato. L’arresto è stato disposto dal gip di Termini Imerese, Claudio Bencivinni, in quanto il 49enne aveva violato più volte il divieto di avvicinamento alla vittima nonché il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico.

Nello svolgimento delle operazioni di perquisizione nei confronti dello stesso veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina (1 grammo circa) motivo per il quale è stato segnalato alla prefettura di Palermo in ordine alla violazione dell’articolo 75 DPR 309/90. Un’azione ben condotta dalla stazione dei carabinieri di Castelbuono in attuazione della legge del codice rosso.