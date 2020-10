Castelbuono: aggredita una donna in un negozio in via Mustafà

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificata in un negozio di generi alimentari del centro storico di Castelbuono un’aggressione ai danni di una signora ivi lavoratrice. L’aggressore sarebbe stata un’altra donna, la quale in preda a un raptus avrebbe sferrato alcuni colpi alla dipendente del negozio, tanto da richiedere l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato la malcapitata al pronto soccorso per i controlli del caso.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, secondo una prima ricostruzione la vittima si sarebbe rifiutata di vendere alcuni prodotti alla donna, avendo ricevuto istruzioni chiare in tal senso da alcuni familiari.

Alla donna protagonista dell’aggressione sarebbe stato applicato un TSO, notizia in aggiornamento.