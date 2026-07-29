Castelbuono, al Chiostro di San Francesco la presentazione de “Il caso Ada Fleres” di Nino Amadore

Venerdì 31 luglio, alle ore 19, Maria Chiara Lupo dialogherà con l’autore del noir pubblicato da Laurana Editore nella collana “Calibro 9 – Gialli & Noir”

Un’indagine ambientata tra le strade e le zone d’ombra di Palermo, una giornalista trovata morta e un ispettore chiamato a ricostruire una vicenda nella quale nulla appare come sembra. È il cuore de “Il caso Ada Fleres”, il romanzo noir di Nino Amadore che sarà presentato venerdì 31 luglio, alle ore 19, nel Chiostro di San Francesco a Castelbuono.

A dialogare con l’autore sarà Maria Chiara Lupo. L’incontro sarà l’occasione per conoscere più da vicino la storia, i personaggi e il percorso narrativo che ha portato alla nascita della prima indagine dell’ispettore Luca Bianchi.

Pubblicato da Laurana Editore nella collana Calibro 9 – Gialli & Noir, il romanzo prende avvio dalla morte di Ada Fleres, una giornalista il cui corpo viene ritrovato all’interno della propria abitazione. Gli elementi presenti sulla scena, apparentemente contraddittori, conducono l’indagine lungo piste diverse, tra particolari trascurati, verità nascoste e rapporti personali e professionali ancora da decifrare.

A occuparsi del caso è Luca Bianchi, ispettore arrivato a Palermo da Roma, un uomo segnato dalle proprie vicende familiari e chiamato a misurarsi non soltanto con un’indagine complessa, ma anche con una città che conosce poco e che progressivamente diventa parte integrante del racconto.

Palermo non costituisce soltanto lo scenario della vicenda, ma assume il ruolo di un vero personaggio: una città osservata nelle sue contraddizioni, nei palazzi, nei vicoli e negli ambienti nei quali si intrecciano informazione, affari, relazioni e segreti. Il romanzo unisce così i meccanismi del giallo investigativo a una lettura della realtà sociale e urbana contemporanea.

Durante la presentazione si parlerà anche del rapporto tra giornalismo e narrativa, della costruzione dell’intreccio e del modo in cui l’esperienza professionale dell’autore abbia contribuito alla definizione degli ambienti e delle dinamiche raccontate nel libro.

Nino Amadore, giornalista e scrittore, si occupa da molti anni di economia, sviluppo locale, criminalità economica e fenomeni mafiosi. Con “Il caso Ada Fleres” inaugura una serie noir incentrata sull’ispettore Luca Bianchi.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Castelbuono e con la collaborazione dell’Associazione culturale Network.

Venerdì 31 luglio, ore 19

Chiostro di San Francesco – Castelbuono (PA)