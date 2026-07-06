Castelbuono, al via “Corri il tuo GIRO”: l’atletica si apre ai più piccoli in preparazione alla storica Baby Run

Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese lancia un’iniziativa gratuita di avviamento allo sport: cinque appuntamenti al Campetto Totò Spallino dedicati ai giovani atleti dai 4 ai 13 anni.

Castelbuono si prepara a vivere l’emozione del suo storico Giro Podistico, quest’anno giunto al traguardo del centenario, e l’entusiasmo contagia anche i più piccoli. Il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese ha infatti annunciato il lancio di “Corri il tuo GIRO”, un percorso di avviamento all’atletica leggera pensato appositamente per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo della corsa in modo ludico, preparando i piccoli partecipanti alla attesissima BABY RUN, in programma il prossimo 26 luglio nell’ambito dei festeggiamenti per il 100° Giro Podistico di Castelbuono.

Le attività si svolgeranno presso il Campetto Totò Spallino, in un ambiente sicuro e stimolante. Sono stati calendarizzati cinque appuntamenti pomeridiani, tutti previsti nella fascia oraria dalle 18:00 alle 19:00: lunedì 6 luglio, venerdì 10 luglio, lunedì 13 luglio, venerdì 17 luglio e lunedì 20 luglio.

La partecipazione a tutte le giornate è totalmente gratuita, un’occasione preziosa offerta dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese per promuovere uno stile di vita sano e il valore dell’aggregazione sociale attraverso lo sport.

Per maggiori informazioni e per procedere con le prenotazioni, le famiglie interessate possono contattare i referenti dell’organizzazione ai seguenti recapiti: Francesca Zito (327 4464439), Domenico Cascio (339 8276215), Rosario Bonomo (339 1390446) e Sandro Cucco (388 4463683).