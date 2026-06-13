Castelbuono, al via il Centro Estivo Magnum Show 2026: giochi, laboratori e divertimento per i più piccoli

Prenderà il via il prossimo 17 giugno il Centro Estivo Magnum Show 2026, un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi che desiderano trascorrere l’estate all’insegna del gioco, della socializzazione e delle attività ricreative.

Il centro estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:45, presso la Sala Magnum Show di via Dante Alighieri 185 a Castelbuono, in un ambiente climatizzato e pensato per accogliere i partecipanti in totale sicurezza.

Nel programma sono previste attività di animazione, giochi di gruppo, laboratori creativi, musica e momenti di aggregazione finalizzati a favorire la crescita personale e la nascita di nuove amicizie.

La quota di partecipazione è fissata in 100 euro al mese e comprende anche la merenda. Gli organizzatori segnalano inoltre una promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Considerato il numero limitato di posti disponibili, è già possibile effettuare le prenotazioni contattando il numero 320 911 4972.

Un’opportunità per le famiglie del territorio che, durante il periodo estivo, potranno contare su uno spazio educativo e ricreativo dedicato ai più giovani.