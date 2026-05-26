Al via il “Tennis Camp Summer 2026” del Tennis Club Castelbuono
Il Tennis Club Castelbuono lancia il “Tennis Camp Summer 2026”, iniziativa dedicata a bambini, ragazzi e giovani atleti che vogliono avvicinarsi al tennis o perfezionare la propria preparazione durante il periodo estivo.
Il camp prevede attività di:
- avviamento,
- pre-agonistica,
- agonistica,
- perfezionamento tecnico-tattico,
- mental coaching,
- preparazione atletica specifica.
Le attività saranno seguite da un istruttore nazionale AIFS e si svolgeranno nell’ambito delle iniziative sportive estive promosse dal circolo castelbuonese.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Tennis Club Castelbuono al numero 3294481777.
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