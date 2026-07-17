Castelbuono, al via la Novena di Sant’Anna: nove giorni di fede e processioni per le vie del paese

Oggi, 17 luglio, Castelbuono entra nel vivo delle celebrazioni dedicate a Sant’Anna con l’inizio della tradizionale Novena in onore della patrona. Fino al 24 luglio, ogni giornata sarà scandita dalle celebrazioni eucaristiche mattutine nella Cappella Palatina del Castello dei Ventimiglia, dove è custodita la preziosa reliquia del Sacro Teschio di Sant’Anna, e nella Chiesa della Santissima Trinità (Collegio di Maria). La sera, invece, i fedeli accompagneranno il simulacro della Santa nelle tradizionali processioni che attraverseranno, con percorsi diversi ogni giorno, le vie del centro storico, rinnovando una delle espressioni di fede più sentite dalla comunità castelbuonese.

Oltre al profondo significato spirituale, la Novena costituisce un’importante occasione di aggregazione, capace di mantenere viva una tradizione che si rinnova di generazione in generazione e che continua a rappresentare uno dei momenti più significativi dell’identità religiosa e culturale di Castelbuono.

Di seguito il calendario completo dei percorsi delle processioni.

17 luglio – Primo giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Piazza Margherita – Via Roma – Via Mario Levante – Piazza San Francesco – Via Sant’Agostino – Via Maurolico – Piazza Minà Palumbo – Via Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Collegio.

18 luglio – Secondo giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Collegio Maria – Via/Piazza San Paolo – Arco Benedettini – Via Arcomonte – Via Trapani – Piazza Margherita – Via Antonio Ventimiglia – Via Macello – Via Conceria – Via Giordano – Corso Umberto I – Collegio.

19 luglio – Terzo giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Collegio Maria – Via Benedettini – Via Sant’Anna – Piazza Margherita – Vicolo Alberghi – Via Aragona – Piazza San Francesco – Via Mangano – Salita al Calvario – Via Cappuccini – Via Leonardo Piraino – Via Antonio Ficile – Vicolo Olimpia – Via Gugliuzza – Corso Umberto I – Collegio.

20 luglio – Quarto giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Giordano – Salita Guerrieri – Largo Parrocchia – Via Giovanni Cucco – Via Garibaldi – Via Sant’Agostino – Salita al Monte – Via Cappuccini – Via Petagna – Via Paradiso – Via Vittorio Emanuele – Via Capitano Di Garbo – Via Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Collegio.

21 luglio – Quinto giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Corso Umberto I – Piazza Margherita – Via Sant’Anna – Piazza Margherita – Corso Umberto I – Salita al Monumento – Via Turrisi – Via Anitra – Via Collotti – Vicolo Olimpia – Via Ficile – Via Errante – Via Abruzzo – Piazza Minà Palumbo – Via Belvedere – Via Esperidi – Via Vittorio Emanuele – Corso Umberto I – Collegio.

22 luglio – Sesto giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Corso Umberto I – Via Di Stefano – Via Giovanni Cucco – Via Antonio Spallino – Via Belvedere – Piazza Minà Palumbo – Via Mariano Raimondi – Santa Croce – Via Morvillo – Via Falcone – Via Attanzio – Via Tenente Forte – Via Alessandro – Vetriera – Via San Niccolò – Via Giardini – Via Cefalù – Via Principe Umberto – Piazza Matteotti – Corso Umberto I – Collegio.

23 luglio – Settimo giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Corso Umberto I – Piazza Matteotti – Via Vittorio Emanuele – Via Sergente Carollo – Vicolo Olimpia – Via Antonio Ficile – Via Giovanni Guzzio – Via Vittorio Emanuele – Piazza Minà Palumbo – Via Mustafà – Piazza Matteotti – Corso Umberto I – Collegio.

24 luglio – Ottavo giorno

Percorso: Collegio (Chiesa della Santissima Trinità) – Via Roma – Via Mario Levante – Via Cavour – Via Paradiso – Piazza San Leonardo – Via Livolsi – Piazza Matteotti – Via Giardini – Piazza Schicchi – Piazza Minà Palumbo – Via Puglisi – Piazza Matteotti – Via Principe Umberto – Corso Umberto I – Collegio.

Dal 17 al 24 luglio il programma liturgico prevede inoltre:

Cappella Palatina

Ore 7.00: Coroncina

Ore 7.30: Santa Messa

Ore 8.30: Santa Messa

Chiesa del Collegio