Castelbuono: al via le istanze per lavori di pubblica utilità e borse lavoro – emergenza COVID

L’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere i cittadini che versano in condizione di grave disagio socio-economico aggravato dalla pandemia da Covid19 e a integrazione delle varie forme di sostegno pubblico, volendo evitare che per l’emergenza si sfoci in un passivo assistenzialismo, ha ritenuto opportuno individuare altre forme di sostegno che promuovano la riattivazione di risorse personali e processi di autodeterminazione maggiormente tutelanti della dignità personale e autodeterminazione.

In tale ottica si è individuato quale strategia operativa il ricorso a progetti d’inserimento socio-lavorativo attivando lavori di pubblica utilità come previsto dal citato protocollo d’intesa con l’Ass.ne Amaltea.

Inoltre

Si comunica che con delibera della Giunta Comunale n. 133 del 12/10/2020 sono state attivate

5 borse lavoro giovani che consistono in una esperienza di 80 ore mensili di attività in progetti qualificati in particolar modo nel settore Turistico-Culturale.

Possono presentare domanda di adesione alle borse lavoro i soggetti che alla data di pubblicazione del bando abbiano maturato i seguenti requisiti:

Essere cittadini italiani residenti nel territorio di Castelbuono da almeno un anno; Soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età; Soggetti che non risultino aver riportato condanne penali o abbiano procedimeti penali pendenti; Soggetti che al momento di pubblicazione del bando non svolgono alcuna attività lavorativa e non percepiscano redditi di qualsiasi natura.



Requisiti specifici:

• conoscenza lingua straniera;

titolo di studio licenza media superiore; esperienza maturata nell’ambito dell’accoglienza turistica;



Il modulo di adesione è reperibile al sito www.comune.castelbuono.pa.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo mediante deposito o trasmissione via pec all’indirizzo comune.castelbuono@pec.it entro martedi 27 Ottobre;

Coloro che parteciperanno all’esperienza di Borsa lavoro riceveranno un rimborso spese pari a € 400,00 per 80 ore mensili.

L’avvio delle Borse Lavoro è vincolato alla definizione dei necessari atti d’impegno.

Il resp.le del I Settore Dr. Vincenzo Schillaci