Castelbuono, alla CTA Fauni va in scena “Nuvole di fumo”: il teatro che racconta il valore dei sogni

Giovedì 23 luglio 2026, alle ore 20.30, l’Anfiteatro nel bosco della Comunità Terapeutica Assistita Fauni di Castelbuono ospiterà lo spettacolo teatrale “Nuvole di fumo”, prodotto e realizzato dal Laboratorio Teatrale della CTA Fauni. L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione e di espressione artistica che vede protagonisti gli utenti della comunità, coinvolti in un percorso teatrale capace di valorizzare creatività, emozioni e crescita personale.

Al centro della rappresentazione c’è una suggestiva metafora: la nuvola di fumo che si alza dalla pipa di un sognatore prende vita e trasforma gli utenti in attori di un insolito mercato, dove non si vendono oggetti ma valori. Tra le bancarelle trovano spazio speranza, autostima, coraggio, consapevolezza e sogni, proposti come beni preziosi, accessibili a tutti.

Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sull’importanza dei valori umani e sul potere dell’immaginazione, attraverso una narrazione capace di unire leggerezza e profondità. Emblematica la domanda che accompagnerà la serata:

«E voi avete perso un sogno? Si accettano sogni smarriti!»

L’ingresso è libero.

L’appuntamento è presso l’Anfiteatro nel bosco della Comunità Terapeutica Assistita Fauni, in contrada San Guglielmo a Castelbuono.