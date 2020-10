Castelbuono, altri 500mila euro di finanziamento per interventi nel patrimonio boschivo e riserve idriche

(Dalla pagina Facebook del comune di Castelbuono”) In arrivo altri cinquecentomila euro grazie all’ennesimo nostro progetto finanziato. Siamo a quota duemilioniduecentocinquantamileuro di soli interventi da effettuare nei nostri boschi e per le riserve idriche!”

PSR Sicilia 2014-2020

Progetto finanziato del Comune di Castelbuono nell’ambito della Misura 8 – Sostegno settore forestale, Sottomisura 8.3, “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” per un importo di € 500.000,00 (cinquecentomila).

Il progetto esecutivo riguarda la creazione di infrastrutture finalizzate alla protezione e prevenzione degli incendi boschivi, miglioramento della viabilità esistente con nuova cartellonistica e segnaletica, e razionalizzazione delle risorse idriche finalizzate ad uso antincendio. La realizzazione di una condotta idrica e serbatoio di accumulo per riserva antincendio si svilupperà su aree di proprietà del Comune di Castelbuono.

Sono dunque previsti interventi agro forestali, per aumentare la resistenza e la resilienza dei sistemi boscati interessati, ed una serie di interventi infrastrutturali, finalizzati a potenziare il sistema antincendio.

Nell’ottica del recupero e della valorizzazione del patrimonio boschivo comunale, sempre all’interno del Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2014 -2020, Sottomisura 8.5, il Comune di Castelbuono risulta beneficiario di un altro finanziamento di € 500.000,00 con il “Progetto per interventi selvicolturali, di miglioramento boschivo, fruizione e valorizzazione ambientale, aumento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali, da realizzarsi nei boschi comunali di Castelbuono”.

A questo si aggiunge un ulteriore finanziamento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/20 – Azione 6.5.1, dell’Assessorato Territorio ed Ambiente (DDG 524/2020) per un importo di €. 1.252.967,88 del progetto “Interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati in Zona Speciale di Conservazione da realizzarsi nei complessi boscati co del Comune di Castelbuono”.

Il progetto riguarda gli interventi di salvaguardia ambientale e di riqualificazione previsti dal Piano di Gestione Forestale che si realizzeranno tra Piano Sempria, Cozzo Luminario, Piano Pomo e Piano Ferro.

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cicero, nell’intercettare bandi di finanziamento a beneficio della nostra comunità e del nostro territorio, convinti che l’ecosostenibilità e il rispetto dell’ambiente rappresentano un bene comune da consegnare alle generazioni future.

​​​​​​​​L’Assessore ai Lavori Pubblici

Arch. Annamaria Mazzola