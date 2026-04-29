Castelbuono, gli alunni dell’IC Minà Palumbo in marcia per la Terra: grande mappamondo di sale in piazza Margherita

CASTELBUONO (PA), 24 aprile 2026 – Una marea colorata di entusiasmo, canti e speranza ha invaso venerdi mattina il cuore di Castelbuono. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Terra 2026, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo F. Minà Palumbo di Castelbuono, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Ragusa, sono stati i protagonisti assoluti di una mattinata interamente dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla sensibilizzazione ecologica programmata dalla referente di educazione civica insegnante Concetta Cicero insieme ai docenti. I piccoli cittadini del domani hanno dato vita a una vivace e partecipata sfilata lungo le suggestive vie del centro storico. Armati di cartelli colorati, striscioni realizzati a mano e intonando slogan carichi di energia, i bambini hanno manifestato pacificamente per ricordare a tutti l’importanza di proteggere la nostra “casa comune”. Il corteo ha raggiunto la centralissima Piazza Margherita, trasformata per l’occasione in un anfiteatro di riflessione e festa. Qui, gli alunni hanno intonato canti a tema ambientale e letto ad alta voce frasi, pensieri e brevi riflessioni scritte da loro stessi a favore della tutela del pianeta, strappando applausi e commozione tra i passanti e le famiglie presenti.

Il momento più suggestivo ed emozionante della giornata si è tenuto davanti all’ex Banca di Corte, sempre in Piazza Margherita. Muniti di pazienza e grande creatività, gli alunni della primaria hanno realizzato una straordinaria installazione artistica: un grande mappamondo stilizzato utilizzando del sale colorato. All’iniziativa dal forte valore simbolico ha contribuito anche l’Associazione Culturale PromoMadonie, che ha donato l’intero quantitativo di sale colorato necessario per l’opera, dimostrando ancora una volta la propria vicinanza alle istituzioni scolastiche e alle tematiche sociali del territorio. “Vedere i nostri alunni così partecipi e consapevoli ci riempie di orgoglio” – hanno commentato i docenti a margine dell’iniziativa – “Educare le nuove generazioni al rispetto della Terra non è più solo una scelta didattica, ma una necessità morale per il futuro di tutti noi”. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Ragusa ha espresso profonda soddisfazione per l’impegno dimostrato dai ragazzi: “Vedere i nostri alunni riappropriarsi degli spazi cittadini con tale consapevolezza è la prova tangibile che la scuola sta seminando bene. Questa Giornata della Terra non è stata solo una celebrazione simbolica, ma un esercizio di cittadinanza attiva.

Attraverso i loro slogan e la realizzazione del mappamondo di sale, i bambini hanno ricordato a tutti noi che il rispetto per l’ambiente non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano. Ringrazio sentitamente i docenti per il prezioso lavoro di coordinamento e per la costante sinergia che ci permette di arricchire l’offerta formativa con esperienze di così alto valore sociale e territoriale.” L’iniziativa si è conclusa tra i sorrisi e la soddisfazione generale, lasciando sul selciato di Piazza Margherita un’opera d’arte effimera ma dal messaggio indelebile: il futuro del pianeta è nelle nostre mani, a partire dai gesti più semplici e dalla sensibilità dei più piccoli.