Castelbuono, gli alunni dell’IC Minà Palumbo in marcia per la Terra: grande mappamondo di sale in piazza Margherita

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