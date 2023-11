Castelbuono Ambiente assume autista a tempo indeterminato. Le domande entro il 26 novembre

La Castelbuono Ambiente s.r.l. ha aperto un avviso pubblico per la selezione di un autista di IV livello a tempo indeterminato, con l’obiettivo di fronteggiare esigenze immediate legate al trasporto rifiuti nel Comune di Castelbuono. Il candidato prescelto dovrà gestire automezzi come autocompattatore e autocarro con gru.

Il contratto, inizialmente part-time per 30 ore settimanali, sarà a tempo indeterminato con inquadramento al livello IV° del CCNL Igiene Ambientale. I requisiti richiesti includono la cittadinanza italiana, la patente di categoria C, la Carta Qualifica Conducente, e idoneità psico-fisica specifica. Le domande possono essere presentate entro il 26 novembre 2023, e i candidati saranno selezionati attraverso prove scritte e pratiche. La graduatoria avrà validità legale di due anni.

In basso è possibile scaricare tutta la documentazione