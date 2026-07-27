Castelbuono, anziano precipita in un canalone: salvato nella notte da Soccorso Alpino, Carabinieri, Vigili e volontari Ypsigro AVY

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