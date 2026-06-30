Castelbuono, archiviata l’indagine per stalking a carico di un 49enne: il GIP dispone il non luogo a procedere

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di A.M., 49 anni, di Castelbuono, indagato per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia in seguito alla denuncia presentata dall’ex compagna, 34 anni. Il provvedimento accoglie integralmente la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, ritenendo non sussistenti gli elementi necessari per sostenere l’accusa in giudizio.

Secondo quanto ricostruito negli atti, la donna aveva denunciato di avere subito, dopo la fine di una relazione durata circa cinque anni, una serie di comportamenti persecutori culminati in un presunto episodio di aggressione avvenuto il 9 ottobre 2025 a Castelbuono, durante un incontro tra i due per chiarire la loro situazione.

Nel corso delle indagini, tuttavia, il Pubblico Ministero ha evidenziato come il quadro probatorio non fosse idoneo a sostenere una ragionevole previsione di condanna. In particolare, sono state rilevate alcune incongruenze tra il racconto della denunciante, la documentazione medica acquisita e alcune dichiarazioni testimoniali, oltre all’assenza di riscontri esterni ritenuti sufficienti a confermare i fatti denunciati. Sulla base di tali valutazioni, il GIP ha condiviso integralmente le motivazioni della Procura, disponendo l’archiviazione del procedimento con la formula “perché il fatto non sussiste”.