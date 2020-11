Castelbuono, aumenta il costo della mensa scolastica, lamentele tra i genitori e critiche da Tumminello

A tavola non si invecchia ma ci si arrabbia, soprattutto dopo un conto salato.

Così piovono le lamentele, e non su TripAdvisor, ma sulle chat dei genitori alle prese con l’aumento del contributo di compartecipazione disposto dall’amministrazione comunale per i servizi mensa scolastici partiti in questi giorni (sotto la tabella riepilogativa che circola nei gruppi WhatsApp delle mamme degli alunni).

I malumori si sono presto spostati anche sulla scena politica e vengono sottolineati dal consigliere Tumminello che, a proposito della mensa, lamenta l’inopportunità degli aumenti nel periodo Covid oltre ad una serie di criticità:

la previsione di un’unica mensa presso San Leonardo e l’l’ormai nota questione della mancata apertura dello stesso istituto;

la mancata dotazione di una macchina sottovuoto per alimenti;

la fornitura di posate non sigillate;

la mancata fornitura di acqua ai bambini.

