Castelbuono: aumentano gli incassi dei parcheggi. L’amministrazione ringrazia la cittadinanza

Grazie Castelbuono

Il 2020 è l’anno delle incertezze, in cui la nostra vita ha subito e subirà ancora una organizzazione diversa, in quanto l’emergenza Covid ci sta imponendo un approccio diverso nella gestione quotidiana della nostra vita del nostro lavoro, delle nostre vacanze, del nostro tempo libero.

La comunità di Castelbuono di tutto questo ne è consapevole e l’Amministrazione Comunale ne ha contezza ed infatti assumendosi le dovute responsabilità ha cercato di non penalizzare le attività culturali, sociali ed economiche del nostro paese.

Tutto ciò ha permesso al “sistema paese” di rimettersi in moto, dopo il blocco dovuto ai mesi di chiusura imposti dal Governo Nazionale.

Oggi, possiamo affermare con soddisfazione, che il popolo Italiano a livello internazionale ha saputo più degli altri rispondere al contrasto del Covid 19

Castelbuono ha fatto la sua parte, non abbiamo avuti fino ad oggi, per fortuna, contagiati, abbiamo rimesso in moto l’economia e la vita sociale senza mai abbassare la guardia, ma dobbiamo continuare a seguire le linee guida imposte dal Governo Nazionale, Regionale e le Ordinanze del Sindaco.

I dati che ci giungono dalle attività imprenditoriali e quelli che abbiamo come riferimento dalle attività gestite dal Comune ci fanno ben sperare per proseguire sempre con attenzione affinchè il dinamismo della Nostra Castelbuono non sia penalizzato.

Oggi vi diamo i dati del mese di luglio e agosto relativi agli incassi dei parcheggi a pagamento a dimostrazione che quanto espresso riceve conferma.

Nel luglio del 2019 dai parcheggi strisce blu abbiamo incassato senza pandemia € 2.768,64 anno 2020 € 4.225,92 , agosto 2019 € 2.504,70 agosto 2020 € 6.112,18.

Ognuno faccia le proprie considerazioni.

Noi ribadiamo il nostro GRAZIE.