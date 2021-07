Castelbuono, aumento della TARI. In Consiglio comunale salta il numero legale

Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera venerdì 30 luglio i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l’aula facendo mancare il numero legale, erano presente 6 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza. A comunicarlo il capogruppo Castelbuono in comune Antonio Tumminello, il quale con un video su facebook chiarisce che il gesto della minoranza è stato un atto dovuto per scongiurare l’aumento della tassa sui rifiuti. Aggiunge ancora Tumminello che l’amministrazione avrebbe intensione di aumentare la tassa sui rifiuti del 6.25%, un fatto grave, specialmente in questo lungo periodo di crisi dovuto alla pandemia. La seduta del Consiglio è stata riprogrammata alle oggi 17:00 di oggi sabato 331 luglio. Tumminello chiarisce che non vi è nessun motivo per un aumento delle tariffe con l’auspicio che la maggioranza in 24 ore faccia marcia indietro sull’incremento della TARI. In basso il video.