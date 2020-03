Castelbuono: avviso contributi e bonus scuole infanzia e nido. I moduli di domanda

Contributo in favore delle famiglie con bambini frequentanti la scuola dell’infanzia A.S. 2019/2020

Si avvisano le famiglie dei bambini/e che frequentano la scuola pubblica dell’Infanzia plessi “S.Lucia” e “Via Mazzini” che potranno usufruire di un contributo a parziale riduzione delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica.

L’entità del contributo, sarà differenziato secondo le fasce di Indicatore ISEE come specificato nella seguente tabella:

Limite indicatore ISEE Percentuale contributo rispetto al costo sostenuto Da 0,00 a 3.000,00 euro 90,00% Da 3.001,00 a 5.000,00 euro 70,00% Da 5.001,00 a 7.000,00 euro 50,00% Da 7.001,00 a 9.000,00 euro 30,00% Da 9.001,00 euro in poi 15,00%

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con indicatore ISEE più basso.

L’istanza del genitore o da chi ne fa le veci, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelbuono entro e non oltre il 31 Marzo 2020.

L’Ufficio Pubblica Istruzione dopo aver stilato una graduatoria differenziata a seconda della fascia Isee di appartenenza, provvederà ad erogare il contributo spettante, a conclusione dell’anno scolastico, esclusivamente in favore di chi ha regolarizzato il pagamento dovuto.

Il modello di domanda, che dovrà essere corredata da copia attestazione ISEE in corso di validità, può essere scaricato dal sito Web del Comune oppure ritirato presso l’Ufficio Pubblica in via S.Anna 25.

Programma Comunale di utilizzo del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione

Si avvisano i genitori che entro e non oltre venerdì 13 marzo potranno richiedere al Comune il contributo per le spese sostenute per la frequenza al Micro Nido Comunale per l’anno educativo 2019/20

Si ricorda che in rispetto delle linee guida regionali potranno beneficare di detto contributo esclusivamente i nuclei familiari non beneficiari del “Bonus Asilo Nido” né richiedenti delle “detrazioni fiscali per la frequenza di asilo nido” (a prescindere dal numero di mensilità percepite).

Si allega Modello d’Istanza con annessa Attestazione di non essere destinatari delle predette misure.

CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”

In rispetto della Circolare n.33 del 27 Dicembre 2019 del Dipartimento dell’istruzione e Formazione Professionale – Servizio Diritto allo Studio si rende noto l’avviso pubblico per la richiesta di contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche – a. s. 2019/2020.

Potranno far richiesta di frequenza gratuita i nuclei familiari i cui figli frequentano per l’anno scolastico 2019/20 la Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”.

L’istituto provvederà a redigere un elenco delle istanze pervenute secondo il seguente ordine di priorità:

– alunni in condizione di disabilità certificata, nell’ordine dato dall’importo ISEE, in corso di validità.

– alunni di disagiate condizioni economiche, nell’ordine dato dall’importo dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a € 12.058,82.

Le istanze dovranno esser presentate al gestore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo” che ne curerà l’istruzione e la successiva trasmissione al Comune entro il 31 Marzo 2020

