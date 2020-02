Castelbuono: cala il turismo secondo i dati della Regione. Il Comune ha altri numeri, l’ass. Guarcello scrive al servizio turistico regionale

Secondo quanto riportato in un articolo del Giornale di Sicilia da Giuseppe Spallino, i dati elaborati dal Servizio turistico regionale, riferiti ai clienti nelle strutture ricettive ufficialmente classificate, per il secondo anno consecutivo, mostrerebbero un calo delle presenze. Nel 2019 si sono registrati 10.659 arrivi e 21.093 presenze (pernottamenti). Quindi è stata constatata una differenza del -11,07% per gli arrivi e del -13,62% per le presenze.

Numeri che hanno fatto storcere il naso all’assessore al turismo Dario Guarcello, che ha inviato una lettera all’ufficio regionale che si occupa del movimento turistico a Castelbuono. «I vostri dati sui flussi turistici non corrispondono correttamente al flusso registrato dal nostro Comune grazie ai pagamenti della tassa di soggiorno», scrive Guarcello. Quindi, secondo questi altri dati, il numero registrato è di 25.135 presenze, che tra l’altro non comprende il mese di dicembre, poiché 35 delle 61 strutture registrate non hanno ancora inviato le proprie statistiche. Alla luce di questo dato, ci sarebbe, invece, un lieve aumento rispetto all’anno precedente, quando le presenze si erano assestate a 24.259. Maggiori dettagli sul Giornale di Sicilia.