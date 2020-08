Castelbuono: cantieri per disoccupati, a settembre l’avvio dei lavori

Sono stati notificati nei giorni scorsi i decreti di finanziamento da parte dell’Assessorato regionale del lavoro con i quali vengono autorizzati e finanziati i due cantieri di lavoro per gli interventi previsti da progetto.

I due cantieri riguardano la manutenzione straordinaria dei viali est e nord-est del Cimitero comunale ed il finanziamento complessivo di € 146.719,32 consentirà di far lavorare 30 persone suddivise nei due cantieri. Di seguito, nel link sottostante, sulla piattaforma telematica portaleappalti.ponmetropalermo.it sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l’affidamento della fornitura dei materiali, dei noli, trasporti, scavi e demolizioni e per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e attrezzi da lavoro necessari per l’esecuzione dei lavori.

L’ass. ai LL. PP e urbanistica

Annamaria Mazzola